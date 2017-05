Scene de groaza in Grecia, unde un tren de pasageri a deraiat. Unii calatori au sarit pe geam ca sa scape cu viata - FOTO

Potrivit presei locale, cinci vagoane au sarit de pe sine, iar locomotiva a fost propulsata intr-o casa din apropiere. Martorii spun ca au vazut doua persoane sarind de la balcon , pentru a-si salva viata.

In jur de 100 de pasageri se aflau in tren la momentul accidentului si pentru evacuarea lor in siguranta au intervenit 12 brigazi de pompieri. Cauza accidentului nu este cunoscuta, deocamdata. Trenul plecase de la Atena si se indrepta spre Salonic.