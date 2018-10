Scene de groaza la o statie de metrou de la Roma. 30 de suporteri ai unei echipe ruse de fotbal au fost ranite, dupa ce scara rulanta pe care se aflau a cedat - VIDEO

Scara rulanta de la o statie de metrou din centrul capitalei italiene a inceput sa accelereze haotic in timp ce pe ea se aflau suporterii rusi ai echipei de fotbal TSKA Moscova. In imaginile surprinse de un martor se vede cum oamenii sunt aruncati gramada la capatul scarii.Unii tipa si injura in timp ce altii cad peste ei. Un tanar ajutat de un martor incearca sa scape, sarind pe marginea scarii.

Mai multi salvatori sositi la fata locului au fost intampinat de o scena infioratoare. Acestia spun ca au gasit o gramada de oameni cu rani aruncati la capatul scarii. 30 de persoane au fost ranite, unele dintre ele grav, a anuntat ambasada Rusiei la Roma. Din cauza catorva trepte, care au sarit si s-au transformat in lame periculoase, un barbat a suferit o amputare partiala a piciorului.Cei cu leziuni usoare au primit ajutor medical chiar langa statia de metrou, ceilalti au fost transportati la spital.

Statia de metrou a fost evacuata si apoi inchisa. Potrivit presei italiene, suporterii TSCA, multi dintre care erau in stare de ebrietate, se indreptau spre un stadion la meciul dintre echipa lor favorita si AS Roma din Liga Campionilor. Defectiunea a aparut in momentul in care acestia au inceput sa danseze si sa sara chiar pe scara rulanta.