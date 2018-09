Scene incredibile pe o strada din Romania. Un sofer a fost la un pas sa loveasca cu masina mai multe persoane si vehicule intr-o cursa haotica. Ce a urmat - VIDEO

Un sofer care circula din spate a filmat cum conducatorul auto schimba brusc benzile de circulatie, iar la un moment dat chiar trece pe culoarea rosie a unui semafor, printre pietoni. Imediat, acesta a sunat la 112 si a anuntat incidentul.

“Buna ziua! O masina aici in centru in Alba Iulia. E nebun soferul la volan, nustiu ce face. E in mijlocul drumului.”

Dorind sa previna o nenorocire, acelasi barbat a intervenit in momentul in care automobilul a oprit pentru cateva secunde pe marginea drumului. Cand a vazut asta, conducatorul auto a iesit din vehiculul sau si i-a spart geamul din dreapta soferului, care conducea haotic si i-a scos masina din viteza, dar si cheile din contact.

Potrivit politistilor, barbatul aflat la volan nu era sub influenta alcoolului. Acesta a declarat ca sufera de diabet si a facut o criza in timp ce conducea. Politistii i-au ridicat permisul de conducere, l-au amendat pentru ca a trecut pe rosu si au solicitat reevaluarea capacitatii sale de a conduce.