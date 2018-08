Scene parca rupte din filme, in orasul american Phoenix. O furtuna uriasa de nisip s-a abatut asupra localitatii, acoperind-o in totalitate - VIDEO

Furtuna de nisip s-a abatut cu repeziciune asupra orasului si i-a prins pe multi localnici in mijlocul drumului, care s-au grabit sa se ascunda in case ori magazine. Situatia se agrava odata cu intensificarea rafalelor puternice de vant, care au ajuns la 100 de kilometri pe ora. Vizibilitatea era zero.

Autoritatile din Pheonix sustin ca mai multe locuinte au fost avariate, iar mii au ramas fara energie electrica. Politia si salvatorii au primit numeroase apeluri, dar, din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit. In schimb, a fost haos pe aeroport, zeci de zboruri fiind amanate.

Imaginile surprinse cu drona arata cat de urias a fost norul de nisip. Acesta a acoperit case, arbori si masini.