Scene teribile, intr-o scoala din statul american Kentucky. Un elev de 15 ani a tras in colegii sai: a ucis doua persoane si a ranit alte 19 - VIDEO

Scene teribile s-au petrecut intr-o scoala din statul american Kentucky. Un elev de 15 ani a intrat in institutie si a tras in colegii sai. A ucis doua persoane si a ranit alte 19 inainte de a fi retinut de politisti. La o biserica din localitatea unde s-a intamplat totul a avut loc o ceremonie religioasa in memoria copiilor decedati.