Scenele filmate pe o autostrada in SUA. Un cilindru urias s-a rostogolit printre masini - VIDEO

O camera video de bord şi telefoanele mobile au surprins incursiunea mosorului “agabaritic” printre maşini



Uriaşul mosor, de fapt un tambur pentru cabluri de fibră optică, a cazut de pe trailer si se rostogolea ameninţător, înspre maşinile care veneau din spate.



Unii şoferii au filmat cilindrul uriaş care se rostogolea pe autostradă, printre maşini, la ora aglomeraţiei de prânz.

ROLLING AWAY: Drivers dodge giant industrial spool as slow-moving danger unfolds on one of Houston’s busy highways.



Traffic stacked up as crews worked to clear the huge debris off the road.