Schimb de focuri de arma in gara din Munchen. Mai multe persoane au fost ranite. FOTO

Mai multe persoane au fost ranite, inclusiv o politista. Politia a precizat intr-un mesaj postat pe Twitter ca politista nu a fost ranita grav. Un suspect a fost ranit si a fost retinut.

Incidentul a avut loc marti dimineata, in timp ce politia verifica statia de metrou Unterfoehring, a declarat un purtator de cuvant al Politiei din Munchen, Michael Riehlein. Purtatorul de cuvant a declarat ca nu detinea alte informatii.

”Potrivit unor informatii de la politie nu este vorba despre un atentat terorist”, a anuntat postul bavarez de radio.

Martori citati de ziarul Merkur din Munchen afirma ca suspectul i-a luat politistei pistolul si a impuscat-o. El a ranit si alte persoane de la fata locului.

Riehlein a declarat ca zona a fost securizata si ca nu exista vreun pericol la adresa publicului larg.

Bei Polizeieinsatz S-Bahnhof #Unterföhring kam es zu Schusswaffengebrauch. Mind. eine Person verletzt.

Germany: Several gunshots at #Unterfoehring subway station (Munich). Female police officer is seriously injured!

