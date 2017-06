Schimb de focuri de arma in Orlando, Florida. Politia spune ca sunt "mai multe persoane decedate"

Incidentul a avut loc luni, dimineata devreme (orele pranzului in Romania), in estul orasului, operatiunea autoritatilor fiind in curs de desfasurare, anunta BBC News.

Incidentul are loc la o saptamana dupa comemorarea unui an de la atacul din clubul Pulse - cel mai grav caz de ucidere in masa din istoria SUA -, unde au murit 49 de oameni.

MORE: One confirmed shooting and multiple fatalities at Orlando, FL business, authorities say https://t.co/B7NKuUMEnd pic.twitter.com/78iiRNTWYR

ISIS a revendicat atacurile din Londra, ca razbunare pentru raidurile RAF. Theresa May: "Stim identitatile celor 3 teroristi" — CBS News (@CBSNews) June 5, 2017