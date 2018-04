Schimbare de varf in Cuba. La nici patru ani dupa moartea lui Fidel Castro, fratele acestuia renunta si el la putere

Cunoscut drept a doua persoana in stat, Miguel Diaz-Canel a fost pregatit sa isi asume cele mai inalte functii. El reprezinta guvernul in strainatate, iar aparitiile sale in presa sunt tot mai dese.

Pentru prima data dupa 60 de ani, presedintele nu mai este un participant la Revolutia din 1959, nu va mai purta uniforma de culoare verde masliniu si nu va conduce Partidul Comunist Cubanez. De la Revolutie si pana in 2006, Cuba a fost condusa de Fidel Castro.