Schimbarea brusca a vremii a provocat alunecari masive de teren in Bulgaria. Peste 100 de tone de roci s-au prabusit de pe un munte, in apropiere de Sofia - VIDEO

Schimbarea brusca a vremii a provocat alunecari masive de teren in Bulgaria. Peste 100 de tone de roci s-au prabusit de pe un munte, in apropiere de Sofia. Un drum, care duce spre statiunea turistica Borovets a fost inchis. Circulatia a fost redeschisa abia aseara, dupa trei zile timp in care zile, drumarii au curatat carosabilul.