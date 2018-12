Schumacher, miracol la 5 ani de la accident: "Am vazut cursa impreuna!" Veste uriasa pentru fostul campion

La aproape 5 ani de la teribilul accident de ski, Michael Schumacher da semne de recuperare. Jean Todt, unul dintre cei mai buni prieteni ai germanului, dezvaluie ca a urmarit Marele Premiu al Braziliei in urma cu cateva saptamani alaturi de fostul mare campion.

"Mereu sunt atent cand spun ceva, dar este adevarat ca am vazut Marele Premiu al Braziliei in Elvetia, alaturi de Michael Schumacher", a anuntat Todt, care este presedinte FIA in prezent.

Recent, Todt, spunea ca ii vine sa planga de fiecare data cand isi aminteste de Schumacher.

"Pozele cu el inca atarna peste tot la mine in birou. Perioada alaturi de Michael o sa fie mereu cea mai buna din viata mea. Ne iubim pentru ca am scris o poveste incredibila impreuna. Si pentru ca am fost mereu alaturi in perioadele dificile. Il vizitez de doua ori pe luna.

Fata lui e putin mai plina, in rest arata la fel. Am stat in fata lui, l-am luat de ambele maini si m-am uitat la el. Simte ca sunt oameni iubitori in jurul lui, care il ingrijesc si care tin ochii curiosi departe, multumita lui Dumnezeu", a povestit Todt.