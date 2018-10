"Schumacher PLANGE si arata emotii cand isi aude familia" Cine a facut acest anunt

In timp ce familia tine secreta starea de sanatate a lui Schumacher, mai multe publicatii sustin ca au aflat diferite informatii legate de conditia fostului pilot.

Din pacate, se pare ca acesta se afla intr-un fel de stare vegetativa, insa este capabil de a arata anumite emotii. Ba chiar plange atunci cand isi aude copii si sotia, sau cand este scos pe malul lacului Geneva in caucior cu rotile, sustine revista Paris Match. Din pacate, Schumacher nu este capabil de alte forme de comunicare cu familia sa, mai scrie sursa citata.

Michael Schumacher primeste ingrijire medicala constanta in casa sa din Elvetia, de langa lacul Geneva. Acolo a fost dus de catre familie dupa ce si-a revenit din coma in care a ajuns in urma accidentului de ski din Franta, la finalul anului 2013.

Schumacher va implini 50 de ani pe 3 ianuarie.