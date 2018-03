Scolile si universitatile vor fi inchise pentru cateva zile, iar zeci de intreprinderi, indemnate sa-si reduca activitatea. Masurile luate de Ucraina dupa ce Gazprom a anuntat ca nu va mai livra gaz in tara vecina - VIDEO

Scolile si universitatile din Ucriana vor fi inchise pentru cateva zile, iar zeci de intreprinderi au fost indemnate sa-si reduca activitatea. Sunt masurile luate de autoritati pentru a face economie, dupa ce Gazprom a anuntat ca nu va mai livra gaz in tara vecina. Presedintele Petro Porosenko a dat asigurari ca oamenii nu au de ce sa-si faca griji, pentru ca tara are rezerve interne, in plus va cumpara gaz de la companiile europene.