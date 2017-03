Scufita Rosie exista: O fetita de doar 4 anisori din Siberia a traversat, prin intuneric si la -30 de grade, o padure plina cu lupi pentru a-si salva bunica - Adevarul

Saglana Salciak, de doar 4 ani, a infruntat frigul Siberiei pentru a incerca sa-si salveze bunica, aflata pe patul de moarte. Fetita a devenit o eroina in micutul kojuun Tere-Holiskovo, din apropierea Mongoliei, obisnuit cu o viata lenta si linistita, dar si in Rusia. In schimb, mama ei, care a lasat-o singura, risca sa ajunga dupa gratii pentru ca a pus un minor in pericol.