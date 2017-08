Scurgeri de substante chimice. Zeci de oameni care se odihneau pe o plaja din Marea Britanie au avut nevoie de ingrijiri medicale - VIDEO

Oamenii au spus ca au simtit iritatii la ochi si aveau dificultati de respiratie, dupa ce pe plaja a aparut un nor toxic, venit din mare. In total, 230 de persoane au ajuns la spital. Politia a anuntat ca ar fi vorba despre clor, dar anchetatorii nu au reusit deocamdata sa stabileasca provinienta acestuia. Plaja a fost evacuata. Oamenii care locuiesc in apropiere de aceasta zona au fost rugati sa nu deschida geamurile si sa stea in case.