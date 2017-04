Scutul anti-racheta american din Coreea de Sud amplifica tensiunile in zona. Reactia dura venita de la Phenian

Iar fortele americane si sud coreene au inceput un exercitiu de amploare, cu munitie de razboi, la care au participat zeci tancuri si avioane de lupta. Regimul de la Phenian a raspuns cu manevre asemanatoare, considerate de o amploare nemaivazuta pana acum.

In mijlocul protestelor si sub protectia a mii de militari si politisti sud-coreeni, armata americana a inceput desfasurarea unui controversat sistem de aparare impotriva rachetelor, la o baza din Coreea de Sud. Este un "scut" menit sa intercepteze rachete lansate din Coreea de Nord. Dar numerosi sud-coreeni il considera o incitare la razboi.

Iar ca situatia sa fie si mai complicata, nici Beijingul - pe al carui sprijin conteaza presedintele Donald Trump - nu vede cu ochi buni desfasurarea acestuit sistem anti-racheta.

Geng Shuang, purtatorul de cuvant de la Ministerul de Externe din China: "Desfasurarea sistemului antibalistic american in Coreea de Sud va afecta echilibrul strategic in regiune si va spori tenisunile din Peninsula coreana. In schimb, nu contribuie deloc la obiectivul global de denuclearizare si mentinere a pacii si stabilitatii in regiune."

In acest context, fortele navale chineze au lansat la apa primul portavion construit in intregime in China.

Intre timp, fortele americane si sud coreene isi testeaza cooperarea si interoperabilitatea cu manevre la care participa zeci de tancuri si avioane de lupta. La varianta navala a exercitiilor participa si un portavion american, precum si un submarin echipat cu rachete Tomahawk.

Cu obisnuitele declaratii amenintatoare, dar si un "exercitiu militar masiv" regimul nord-corean a sarbatorit astazi 85 de ani de la infintarea armatei sale. Dincolo de aceasta demonstratie de forta cu arme conventionale, persista temerile ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ar putea ordona, in orice moment, efectuarea unui nou test nuclear. Ar fi cel de al saselea!

Oricum, mii de baterii ale armatei nord-coreene se afla in imediata apropiere a limitei zonei demilitarizate, care divizeaza peninsula coreana. Si desi o mare parte din arme si munitii sunt vechi, fortele americane stationate in Coreea de Sud nu au nicio indoiala ca sunt eficiente. La circa 50 de kilometri spre sud este orasul Seul, capitala Coreei de Sud, cu o zona metropolitana de 24 de milioane de locuitori.