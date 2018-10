Scuze publice transmise de barbatul care l-ar fi agresat pe Florin Salam: ”Nu am stiut de capul meu ce fac” - VIDEO

”Sunt Lower. Eu sunt băiatul cu incidentul de aseară, cu Salam. Nu am nimic cu Salam. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam, Salam e naşul nostru de familie. Să ţineţi cont că nu am făcut, nu am avut nimic cu Salam, nicio problemă nu am avut cu el. Am fost numai prieteni. N-am avut divergenţe. Am fost băut aseară, drogat, nu am ştiut de capul meu ce fac. Eu îmi cer scuze încă o dată din partea mea la familia lui Salam, la mama lui, la copiii lui. Să ţineţi cont că eu pe Salam îl iubesc şi e familia noastră. Vă mulţumesc”, a transmis Lower Stan pe pagina personală de Facebook.

O înregistrare video postată pe Facebook, în care manelistul Florin Salam pare să fi fost lovit cu pumnul, s-a viralizat duminică în doar câteva ore de la publicare.

Autorul mesajului susţine că manelistul Florin Salam ar fi fost bătut în Italia, în noaptea de sâmbătă spre duminică:

”Florin Salam luat la pumni, în Italia, duminică 28 Octombrie 2018, ora 04:35”.