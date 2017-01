Se anunta o saptamana grea pentru Donald Trump. Activistii au initiat proteste, care, spun ei, vor continua sapte zile - VIDEO

”Nu e dreptate, nu e pace!”

In ciuda ploii si a frigului, mii de persoane au marsaluit pe strazile capitalei Washington, majoritatea oameni de culoare. Ei cred ca drepturile si libertatile americanilor vor fi incalcate odata ce Trump va fi investit in functie.

Proteste si mai ample sunt asteptate in zilele urmatoare. Totusi, cea mai mare manifestatie se anunta a fi pe 20 ianuarie, ziua in care republicanul va depune juramantul. In acest context, politia a anuntat ca va spori masurile de securitate. De la inaugurare vor lipsi mai multi politicieni democrati, pentru a-si arata nemultumirea fata de proiectele lui Trump. Conform presei americane, au confirmat ca vor fi prezenti la depunerea juramantului aproape toti presedintii americani in viata: Jimmy Carter, Bill Clinton si sotia sa, Hillary, fosta contracandidata a lui Trump.

Conform traditiei, la investire va participa si predecesorul lui Donald Trump, actualul presedinte al SUA, Barack Obama. La festivitate au fost invitati sa cante mai multi artisti, insa nume mari, printre care Celine Dion, Justin Timberlake, Andrea Bocelli sau Elton John au refuzat din cauza pozitiilor controversate adoptate de Donald Trump in timpul campaniei electorale.

O alta absenta este cea a lui Charles Brotman, crainicul in varsta de 89 de ani care conducea parada inaugurala inca din 1957.Trump a decis sa il inlocuiasca cu unul dintre sustinatorii sai. Pe de alta parte, presa scrie ca Donald Trump a strans pentru investire o suma record. Donatiile private intrate in contul comitetului care se ocupa de eveniment se ridica la 90 de milioane de dolari.