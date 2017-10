Se anunta o zi tensionata in Catalonia. Parlamentul regional se reuneste, iar presedintele catalan va sustine un discurs despre criza politica izbucnita dupa referendum - VIDEO

Se anunta o zi tensionata in Catalonia. Parlamentul regional se reuneste, iar presedintele catalan va sustine un discurs despre criza politica izbucnita dupa referendum. Multi presupun ca liderul de la Barcelona ar putea proclama independenta. Nu este clar daca o asemenea declaratie ar avea vreo valoare, alta decat simbolica. Guvernul de la Maddrid spune ca este pregatit sa actioneze in cazul in care va fi sfidat.