Se implinesc 20 de ani de la moartea Printesei Diana. Zeci de oameni au depus flori si au aprins lumanari in memoria Printesei Inimilor - VIDEO

Insotiti de ducesa de Cambridge, printii William si Harry au vizitat Gradina Alba, care a fost amenajata in memoria mamei lor. Este cunoscuta pentru o priveliste deosebita, mai ales, dupa ce au fost plantati 12 mii de bulbi de flori albe.

"Uneori îi plăcea să iasă la o plimbare în parc dimineaţa. Dacă era linişte, ea se oprea în această grădină, pentru că îi plăcea mult şi vorbea cu angajaţii de aici."

La Palatul Kesington au aparut zeci de admiratori ai printesei Diana. Unii au venit la ora 5 dimineata si au depus flori si pancarte imense, impodobite cu fotografiile printesei si ale celor 2 fii ai sai.

"Am trezit-o pe fiica mea şi am venit aici. Am depus un buchet de trandafiri lângă poartă."

S-au depus flori si la Paris.

"Parcă a fost ieri. Ea încă este în inimile noastre şi niciodată nu a dispărut."

Printesa Diana, adorata de sute de mii de oameni, era numita de englezi printesa inimilor sau printesa poporului. Multi au descoperit-o ca un simbol al elegantei. Altii isi amintesc de ea ca o militanta apriga a cauzelor umanitare.

Ellis CASHMORE, SOCIOLOG: "Eu cred că Diana era un alt tip de celebritate. Diana a fost aproape de noi. Pentru o clipă părea să fie o zeiţă, iar în secunda următoare simţeai că ai fi putut să te întâlnesşti cu ea la tejghea în supermarket şi să vorbeşti despre emisiunile de aseară de la TV."

Vestea cutremuratoare despre decesul printesei Diana a venit pe 31 august, in 1997. Lady Di a fost grav ranita intr-un accident, la Paris, in care a murit, pe loc, iubitul ei, Dodi al Fayed. Tatal acestuia a acuzat serviciile secrete ale Familiei Regale de tragedie.

Potrivit versiunii oficiale, insa, soferul era baut si a pierdut controlul asupra volanului. Printesa Diana a fost adusa la spital, insa a murit cateva ore mai tarziu. Avea 36 de ani. Ea a fost sotia printului Charles, mostenitorul coroanei britanice. Casnicia lor insa s-a dovedit a fi lipsita de iubire. La ceremonia funerara, de acum 20 de ani, au participat peste un milion de oameni.