Se incing spiritele la Kiev. Dupa perchezitiile din apartamentul sau si dupa ce a amenintat ca se arunca de pe acoperis, Mihail Saakasvili a fost retinut: "Este ordinul lui Putin. Porosenko este un tradator al poporului" - VIDEO

”Ei au vrut sa ma rapeasca in secret, dar nu le-a reusit acest lucru.”

Cand a vazut ca mascatii inarmati ii bat la usa, Mihail Saakasvili a urcat pe acoperisul blocului cu opt etaje unde locuieste. De acolo a amenintat ca se arunca in gol, daca cineva se va apropia de el, scrie presa din Ucraina. Oamenii legii au intrat cu forta in apartamentul politicianului, unde au efectuat perchezitii.

”Scopul lui Porosenko este de a ma retine si a ma preda oligarhilor. Este ordinul lui Putin. Porosenko este un hot, un tradator al poporului. Va rog sa nu permiteti sa fiu rapit.”

Intre timp, afara, dar si in fata apartamentului din Kiev in care locuieste Saakasvili s-au adunat zeci de sustinatori.

”Misa, noi suntem cu tine!”

Oamenii au blocat intrarea in cladire, asa ca scutierii au intervenit. In urma altercatiilor, mai multe persoane au fost ranite, iar cel putin un activist a fost retinut. Presa scrie ca unul dintre sustinatori s-a stropit cu benzina si a amenintat ca isi da foc. Dupa ce a stat pe acoperis timp de mai multe ore, Saakasvili a fost luat cu forta de acolo.

”Porosenko este un infractor. Ma iau cu forta de aici, dar eu voi lupta pana la urma pentru Ucraina si Georgia.”

A fost nevoie de zece oameni, care l-au apucat de maini si l-au dat jos de pe acoperis. Cei adunati in fata apartamentului au incercat sa impiedice retinerea politicianului.

Totusi, fostul guvernator al regiunii Odesa a fost scos afara si urcat cu greu intr-un automobil. In acel moment, simpatizantii politicianului au inconjurat dubita.

In paralel, procuratura generala a anuntat ca Saakasvili a fost retinut fiind suspectat de sprijinirea membrilor unei organizatii criminale si tainuirea activitatii acesteia. Mihail Saakasvili locuieste de trei ani in Ucraina. In 2015, pe cand avea o relatie buna cu Petro Porosenko, a primit cetatenia ucraineana, iar apoi a devenit guvernator al regiunii Odesa.

Un an mai tarziu insa a demisionat, acuzand autoritatile de coruptie. In vara acestui an, Porosenko i-a retras cetatenia, asa ca politicianul a fugit pentru scurt timp in Statele Unite. In septembrie a revenit in Ucraina, trecand frontiera cu ajutorul sustinatorilor sai. Deja de cateva luni, fostul presedinte al Georgiei organizeaza mai multe proteste impotriva liderului de la Kiev. Ultimul a avut loc duminica, cand mii de oameni au cerut demisia lui Petro Porosenko.