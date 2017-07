Se intrec tancurile in Rusia. Competitie mai putin obisnuita pe un poligon de langa Moscova - VIDEO

Dimineata a inceput in forta pentru acesti militari adunati pe poligon. Prima lor misiune au fost intrecerile cu tancuri. Astazi, competitia s-a dat intre echipele din Serbia, Kargazstan si Rusia. Vehiculele blindate au avut de parcurs traseul cu obstacole, au coborat si au urcat rampe, iar apoi au impuscat in tinte.

Competitia va dura 15 zile, timp in care militarii vor avea de indeplinit mai multe sarcini. Printre altele, cei care manevreaza tancurile vor trebui sa parcurga, la viteza, o distanta de 20 de kilometri. In fiecare zi vor participa echipe din patru tari, care vor acumula puncte.

Cine va aduna cel mai mare punctaj, va ajunge in semifinalele, care vor avea loc pe 8 si 10 august. Cele mai puternice echipe se vor intrece in finala de pe 12 august. Atunci va fi anuntata tara castigatoare. Rusia organizeaza competitia cu tancuri pentru al treilea an la rand.