Se sufoca de caldura nu doar oamenii, dar si animalele. La o gradina zoologica din Coreea de Sud, ursii si maimutele au prioritate la dusuri cu furtunul, iar mancarea o primesc inghetata - VIDEO

Temperaturile ridicate nu sunt deloc pe placul animalelor cu blana. Pentru a le mai racori, ingrijitorii le hranesc cu fructe si carne inghetata. Leii au trebuit sa-si dobandeasca hrana. Ei au sarit si au spart baloanele agatate de o franghie, in care a fost ascunsa carnea.

”Îi hrănim cu mâncare îngheţată, pentru că are un rol important în scăderea temperaturii corpului.”



De un meniu si o atentie speciala au parte si animalele de la o gradina zoologica din Phoenix, Statele Unite. Dusurile cu furtunul sunt preferate de elefanti.

Aceeasi metoda o folosesc ingrijitorii de la o menajerie din Londra, unde lamele cu greu suporta caldura. De altfel, in capitala britanica s-au inregistrat ieri 34,5 grade Celsius, fiind cea mai calda zi de iunie din ultimii 41 de ani.

De cinci zile la rand, temperaturile n-au coborat sub 30 de grade in tot regatul. In aceste conditii, autoritatile indeamna populatia sa nu stea mult timp la soare, iar politistii au atentionat soferii in legatura cu riscul topirii asfaltului pe unele sosele.