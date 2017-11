Manifestatii langa Paris. Primarul unei localitati a stat in fruntea unui protest al celor care nu mai vor sa-i vada pe musulmani rugandu-se in strada - VIDEO

Primarul suburbiei pariziene Clichy a condus marsul protestatarilor, infuriati de prezenta sutelor de credinciosi musulmani care se roaga, de mai multe luni, intr-o piata, in fiecare vineri. Printre manifestanti au fost si mai multi consilieri locali. Cu totii intonau imnul national, in timp ce musulmanii, prezenti si ei in strada, scandau in araba, “Allahu Akbar” - “Dumnezeu este mare.”

Politistii au format un cordon intre cele doua grupuri si cu greu i-a oprit pe oameni sa nu se ia la bataie.

Remi MUZEAU, PRIMAR, CLICHY: ”Vom proceda la fel in fiecare vineri daca va fi nevoie. Vreau sa mobilizez liderii de afaceri din oras si grupuri mai mari de oameni, care sa le spuna: “Uite ce imagine faceti Republicii!”

Credinciosii musulmani din aceasta localitate se aduna vinerea in piata din fata primariei, in semn de protest, dupa ce consiliul local a decis sa le inchida sala de rugaciune, unde incapeau pana la cinci mii de persoane. Autoritatile au deschis o moschee pentru comunitate, dar se afla la un kilometru si jumatate distanta, prea departe, spun credinciosii.

Oficialii locali ii avertizeaza insa ca legea interzice rugaciunile in afara lacaselor si au cerut interventia Guvernului.