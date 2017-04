Sebastian Ghita, fostul deputat roman, cu afaceri in domeniu IT, retinut in Serbia pentru 48 de ore. Fratele sau ar fi cel care i-a condus pe politisti la el

Frapant chiar si pentru cei care il cunoasteau indeaproape, Ghita are o infatisare complet diferita. Este ras in cap si poarta o barba, care pare neagra.

Fostul deputat, cu afaceri in domeniu IT, s-a facut nevazut dupa ce si-a incheiat mandatul si a ramas fara imunitate. Ca sa puna mana pe el, Politia Romana a colaborat cu autoritati din 10 tari europene.

Ce se stie pana acum despre retinerea lui Sebastian Ghita:

♦ Sebastian Ghita a fost retinut pentru 48 de ore si va ramane in arestul din Serbia ♦ Sebastian Ghita avea acte de identitate slovene si era impreuna cu fratele sau cand a fost retinut in Belgrad ♦ Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca a fost urmarit fratele lui Ghita, care initial s-a aflat la Istanbul, dupa care a plecat catre Serbia. ♦ Sebastian Ghita a fost capturat inainte de miezul noptii, in jurul orei 23:50. El era pe strada cu fratele sau, cand politistii le-au cerut actele. Ghita a prezentat acte false si a pretins ca e sloven, dar vorbea engleza. ♦ Aducerea in tara a lui Sebastian Ghita ar putea dura aproximativ o luna. ♦ Ghita a trecut in Bulgaria, in noaptea disparitiei din Romania; politistii l-au cautat in Serbia inca din februarie. Ca sa puna mana pe el, politia romana a colaborat cu 10 tari europene.

Cronologia evenimentelor:

UPDATE 17:30 Sebastian Ghita a fost retinut pentru 48 de ore de autoritatile din Serbia, dupa ce a fost interogat timp de 11 ore.

UPDATE 16.00 Ministerul Justitiei anunta ca extradarea unei persoane din Republica Serbia se poate solicita in baza Conventiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957 si a protocoalelor sale aditionale.

Reprezentantii Ministerului Justitiei mai arata ca Ministerul Justitiei are atributia de a solicita extradarea dintr-un stat strain a unei persoane date in urmarire internationala cu privire la care exista confirmarea localizarii sau arestarii, in vederea extradarii.

"In conformitate cu dispozitiile art. 66 din Legea nr. 302/2004, de indata ce instanta emitenta a mandatului de arestare preventiva este informata despre localizarea pe teritoriul unui stat strain a unei persoane date in urmarire internationala sau cautate de autoritatile judiciare romane, aceasta stabileste, printr-o incheiere motivata, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a se solicita extradarea.

Ministerul Justitiei isi indeplineste atributiile stabilite prin lege dupa primirea incheierii definitive a instantei de judecata, insotita de documentele prevazute de lege si de instrumentul international aplicabil", spun reprezentantii Ministerului Justitiei.

Solutionarea unei cereri de extradare se face, pe fond, in conformitate cu legislatia statului solicitat, incheie Ministerul Justitiei.

UPDATE 14:15 Premierul Sorin Grindeanu felicita Politia Romana pentru prinderea lui Sebastian Ghita si spune ca poate fi o teama ”in anumite zone” privind posibilele dezvaluiri ale acestuia.

”Am vorbit in urma cu cateva minute cu doamna ministru de Interne, mi-a spus despre aceasta actiune. Eu doresc sa felicit Politia Romana pentru ca si-a facut datoria, este un lucru extrem de bun. In continuare vor urma proceduri specifice unei astfel de actiuni care vor duce in final la extradare si la venirea in tara a lui Sebastian Ghita. Inca o data vreau sa felicit MAI si toate structurile care au contribuit la finalizarea acestei actiuni”, a declarat premierul pentru TVR.

Grindeanu a mai spus ca aceasta actiune nu trebuie privita din punct de vedere politic.

”Lucrurile care tin de Justitie si pentru ceea ce a fost dat in urmarire generala Sebastian Ghita, pentru aceste lucruri, nu pentru declaratii politice este aceasta actiune, ci pentru fapte de cu totul alta factura. De aceea, cred ca actiunea aceasta este un succes pentru Politia Romana si pentru statul roman. Justitia e una, politica e cu totul altceva”, a subliniat seful Guvernului.

La remarca reporterului ca sunt multe voci care se tem ca Sebastian Ghita ar putea face dezvaluiri, Sorin Grindeanu a replicat:

”Poate fi o teama in anumite zone, este treaba dansilor. Pe noi ne intereseaza sa aplicam legea si ma bucur ca cei de la MAI au contribuit la asta. Celelalte speculatii, cele pe care le spun unii si altii nu este treaba noastra ca si Guvern. Treaba noastra a fost ca aceasta actiune sa se incheie si sa ajungem la finalizare si anume aducerea in tara a domnului Sebastian Ghita”.

Chestionat daca, in opinia sa, a durat mult aceasta actiune, premierul a spus: ”Probabil ca nu a fost nici simplu, eu sunt convins ca au depus toate eforturile cei din MAI si nu numai pentru aducerea in tara a lui Sebastian Ghita. Important pentru noi este ca aceasta actiune a fost un succes si ca s-a reusit acest lucru”.

Omul de afaceri Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de joi spre vineri. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.

UPDATE 12:40 Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca Sebastian Ghita a fost prins de politistii sarbi pe strada si nu s-a opus ridicarii, ea precizand ca fostul deputat a fost, cel mai probabil, prezentat judecatorilor din Serbia.

”Suntem direct interesati sa sprijinim si sa comunicam cat se poate de deschis cu partenerii nostri din Serbia, pentru ca imediat dupa ce vor definitiva activitatile specifice noi vom incepe procedura de extradare. Facem uz de toate argumentele legale pentru a avea siguranta ca ne indeplinim misiunea pana la capat”, a afirmat Carmen Dan, vineri, la Nadlac.

Ea a precizat ca aducerea in tara a lui Sebastian Ghita depinde foarte mult de procedura din Serbia.

”Procedura de extradare care se deruleaza prin Ministerul Justitiei dureaza aproximativ 40 de zile in Romania”, a mentionat ministrul.

Intrebata cand au existat indicii temeinice ca Ghita se afla in Serbia, Carmen Dan a raspuns: ”Asta o sa o aflati dupa ce se finalizeaza ancheta”.

De asemenea, Carmen Dan a spus, raspunzand unei alte intrebari, ca Sebastian Ghita, cel mai probabil, a fost deja prezentat judecatorilor sarbi. ”Credem ca deja a ajuns in fata judecatorilor sarbi”, a mentionat ministrul.

”Nu ne putem amesteca in procedura din Serbia, dansii au libertatea sa isi exercite competentele in limita legislatiei de acolo”, a mai firmat Carmen Dan.

Intrebata daca fostul deputat s-a opus cand a fost prins, ea a spus: ”Nu s-a opus, nici nu avea cum, era pe strada, nu era insotit de forte ca sa se opuna”.

UPDATE 8:50 Fostul deputat Sebastian Ghita a trecut granita in Bulgaria in noaptea in care a scapat de filaj, in 19 decembrie 2016, o echipa de politisti deplasandu-se inca din 23 februarie in Serbia pentru a-l localiza, au precizat surse judiciare pentru News.ro.

La jumatatea lunii martie, in spatiul public au aparut informatii ca Sebastian Ghita, disparut, oficial, din 21 decembrie 2016, ar fi fost localizat in Serbia. Informatiile au fost negate inclusiv de premierul Sorin Grindeanu.

Totodata, jurnalistul Dan Andronic a fost audiat, in 24 martie, la Inspectoratul General al Politiei Romane, el precizand pe pagina sa de Facebook ca a fost intrebat daca s-a intalnit cu fostul deputat Sebastian Ghita in Serbia.

"Nu m-am vazut cu Ghita in Serbia sau oriunde in alta parte (...) Daca Ghita era localizat in Serbia, era demult in custodia politiei. Nu o functiona mandatul european de arestare, dar mandatul international dat prin Interpol functioneaza", spunea Andronic.

UPDATE 8:00 Aducerea in tara a lui Sebastian Ghita ar dura aproximativ o luna, in conditiile in care Romania nu are un acord de extradare cu Serbia, au declarat, vineri, surse judiciare, pentru News.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat, la Digi 24, ca procedurile de extradare vor incepe abia dupa ce autoritatile sarbe vor solutiona dosarul penal deschis lui Ghita pentru ca a prezentat acte false. Pe numele lui Ghita exista doua mandate de arestare, el avand, in Romania, cinci dosare penale.

Deoarece Romania nu are un acord de extradare cu Serbia, tara nemembra a Uniunii Europene, aducerea in tara a lui Sebastian Ghita se va face prin negociere directa intre cele doua state, au declarat, pentru News.ro, surse judiciare. Astfel, procedurile de extradare ar putea dura aproximativ o luna, au adaugat sursele citate.

Pe de alta parte, ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat, la Digi 24, ca, in acest moment, statul sarb va intocmi pe numele lui Ghita un dosar penal pentru ca s-a legitimat cu acte false. Dupa ce va fi solutionat acest dosar, vor incepe procedurile de extradare, a spus ministrul.

Carmen Dan a adaugat ca politistii romani se vor deplasa in Serbia pentru a-l aduce pe Sebastian Ghita in tara dupa ce se vor finaliza procedurile de extradare.

UPDATE 7:40 Sebastian Ghita a fost capturat inainte de miezul noptii, in jurul orei 23:50. Acesta era pe strada cu fratele sau cand politistii le-au cerut actele. Ghita a prezentat acte false si a pretins ca e sloven, dar vorbea engleza. De asemenea el a negat ca e Sebastian Ghita, disparut de 4 luni din Romania. Fostul deputat si-a lasat barba si se imbraca diferit, sunt surse apropiate anchetei.

Pentru aducerea acestuia in tara urmeaza o procedura laborioasa pentru ca Serbia nu este membra UE.

UPDATE 07:35 Fotografie cu fugarul Sebastian Ghita. In aceste momente, Ghita se afla in custodia autoritatilor din Serbia si, cel mai probabil, urmeaza sa fie audiat si dus in fata unei instante sarbesti. Conform procedurilor, fostul deputat urmeaza sa fie adus pe teritoriul Romaniei in cel mult 40 de zile.

UPDATE 07:15 Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii. Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca a fost urmarit fratele lui Ghita, care initial s-a aflat la Istanbul, dupa care a plecat catre Serbia.

Conform surselor citate, cand Ghita a fost prins erau impreuna.

UPDATE 07:00 Capturarea politicianului a fost posibila dupa ample investigatii ale Directiei de Operatiuni Speciale si ale Directiei de Investigatii Criminale. Pentru a-l prinde pe Sebastian Ghita, politistii romani au colaborat cu autoritatile din zece tari, printre care si Granta, Italia sau Austria. In aceste momente, se deruleaza procedurile legale in astfel de situatii.

"In urma activitatilor investigative complexe si a informatiilor furnizate de Directia Operatiuni Speciale si Directia de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane, in cursul acestei nopti, in Belgrad, a fost localizat si retinut, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian", anunta IGPR, care precizeaza ca "in momentul depistarii, cel in cauza a prezentat pentru legitimare, documente false, care prezinta insemnele unui stat din U.E"

Politia Romana multumeste reprezentantilor institutiilor de aplicare a legii din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Croatia, Austria, Italia si Franta, precum si partenerilor interni, pentru cooperarea in acest caz.

Ghita a disparut in 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalat termenii controlului judiciar. In 10 ianuarie, un complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol.

Fostul deputat este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi incasat 10 milioane de euro spaga de la oameni de afaceri, pe care i-ar fi ajutat sa castige contracte IT cu statul.