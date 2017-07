Seceta in Europa. Locuitorii Romei risca sa primeasca apa cu portia, iar fermierii italieni anunta pagube uriase

In prima jumatate a anului, la Roma a plouat doar 26 de zile, fata de 88 in aceeasi perioada din 2016. Lacul natural Bracciano, care aprovizioneaza mare parte din capitala, este la un nivel critic, iar guvernatorul regiunii Lazio a ordonat inchiderea conductelor spre oras pentru a-i proteja fauna. Ceea ce inseamna ca apa ar putea fi oprita in Roma cate opt ore pe zi, pe rand, in diferite cartiere.

Virginia Raggi, primarul Romei: "Am anuntat imediat situatia foarte grava a lacului Bracciano si am adoptat o serie de masuri. Sunt ingrijorata si sper sa putem aproviziona cu apa toti cetatenii Romei, mai ales spitalele, pompierii si magazinele."

Afectata este si regiunea Parma, dar si Sardinia, unde autoritatile vor sa declare stare de dezastru.

Italia a avut parte de cea mai secetoasa primavara din ultimii 60 de ani. In unele zone, cantitatea de precipitatii a fost cu 80 la suta mai mica decat media obisnuita.

Cu aceleasi probleme se confrunta si Spania. In nord, nivelul unui lac de acumulare a scazut atat de mult incat apele lasa la vedere ruinele satului La Muedra, peste care s-a construit in urma cu 70 de ani.

In sud, la Malaga, oamenii primesc deja apa doar cateva ore pe zi.

Si in Franta seceta s-a extins in 81 din cele 101 departamente. In unele regiuni, autoritatile au introdus restrictii pentru irigatii. Primaria unui orasel din vest analizeaza ideea de a tarifa progresiv consumul de apa.

In unele orase s-a renuntat la spalarea strazilor, iar artezienele si dusurile de la stranduri nu mai functioneaza.