Seceta in mai multe tari din Europa. Autoritatile cauta masuri pentru reducerea consumului de apa: locuitorii din Roma ar putea primi apa pe rand, cate 8 ore pe zi - VIDEO

In primele 6 luni ale acestui an, la Roma a plouat 26 de zile. Este mult mai putin fata de 88 de zile, in aceeasi perioada din 2016. Astfel, lacul Bracciano, care aprovizioneaza o mare parte a capitalei italiene, a ajuns la un nivel critic. Autoritatile au fost nevoite sa ia masuri si au inchis conductele spre oras, pentru a proteja fauna lacului.

Virgina RAGGI, PRIMAR ROMA: "Am redus cantitatea apei care este pompată din lac de la 1600 de litri pe secundă, la 900 de litri. Sper ca locuitorii Romei să fie asiguraţi cu apă, mai ales spitalele, pompierii şi magazinele."

Totodata, autoritatile sustin ca locuitorii din Roma ar putea primi apa pe rand, cate 8 ore pe zi. La inceputul acestei luni, au fost inchise fantanile arteziene, pentru a reduce consumul de apa. Nu a durat mult timp, din cauza temperaturilor caniculare. Situatie grava este si in alte regiuni din tara. Autoritatile din Parma si Sardinia sunt la un pas de a declara stare de urgenta.

Au fost afectate si cateva regiuni din Spania, unde asa seceta nu s-a mai vazut in ultimele decenii, sustin sinopticienii. Iar autoritatile franceze au impus in unele localitati restrictii pentru irigatii, s-a renuntat la spalarea strazilor, iar dusurile la stranduri nu mai functioneaza.