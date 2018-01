Proteste la Moscova. Mii de oameni au iesit in strada si au manifestat impotriva lui Putin, facand totodata un apel catre alegatori sa boicoteze scrutinul prezidential - VIDEO

Nici nu a reusit bine sa se alature sustinatorilor sai adunati la Moscova, ca Alexei Navalnai a si fost retinut. Imediat ce l-au observat in multime, cativa politisti s-au apropiat de opozant si l-au luat cu forta. Desi simpatizantii lui Navalnai au opus rezistenta si au incercat sa-l apere pe acesta, politicianul a fost urcat intr-o camioneta.

”Libertate!”

Oamenii au mers in urma vehicului si au cerut ca Navalnai sa fie eliberat.

“Putin, hot!”

Dupa ce a fost retinut, Navalnai a scris pe Twitter un mesaj in care si-a indemnat sustinatorii sa nu plece din strada. La Moscova, unde mitingul nu a fost autorizat, mii de oameni au protestat. Ei au marsaluit pe principalele strazi ale orasului, scandand lozinci impotriva lui Vladimir Putin. De dimineata, politia a intrat cu forta intr-un sediu de campanie al opozantului rus, cu pretextul ca in cladire ar fi fost o bomba.

"Este pericol de explozie.- Eu inteleg, dar nu mi-ati spus cum va numiti si nu mi-ati aratat legitimatia. - Mergeti cu noi.- Imi aratati legitimatia?”

Totodata, perchezitii au avut loc in alte birouri ale opozantului. S-a protestat astazi impotriva lui Putin in peste 100 de orase din Rusia precum Sankt-Petersburg, Ekaterinburg, Vladivostok si Novosibirsk. In unele cazuri, politia a intervenit si a retinut mai multe persoane.

”Rusine! Nu ne este frica!”

Mii de oameni au indurat frigul si au cerut tuturor sa boicoteze alegerile din luna martie.

“Putin, hot!”

”Suntem nemultumiti de actuala putere. Trebuie urgent de schimbat conducerea.”

“Scopul evenimentului de astazi este de a convinge cat mai multi oameni ca nu trebuie sa participe la alegerile prezidentiale din luna martie. Nu vor fi candidati din opozitie, nu va fi concurenta.”

Alexei Navalnai si-a chemat sustinatorii in strada, dupa ce i s-a interzis sa se inscrie in cursa electorala, din cauza unei condamnari la cinci ani de inchisoare cu suspendare. Opozantul a contestat decizia la Curtea Suprema din Rusia, care, cum era si de asteptat, a respins apelul acestuia. Pe 18 martie, in Rusia vor avea loc alegerile prezidentiale. Vladimir Putin, aflat la al treilea mandat de presedinte, este candidatul cu cele mai multe sanse de a invinge, dupa cum arata sondajele.