Sediul partidului socialist din Grecia, tinta unui atac. Agresorul a fugit dupa ce a deschis focul si a ranit un politist - FOTO

Potrivit unor martori si unor anchetatori, autorul atacului a reusit sa fuga dupa ce a deschis focul, cel mai probabil cu o arma semiautomata, impotriva unui autobuz al politiei aflat in afara sediului PASOK, conform Agerpres.

Atacul nu a fost deocamdata revendicat.

Sediul PASOK, formatiune care s-a aflat la guvernare in Grecia mai multi ani incepand din 1981, a fost vizat de nenumarate ori in ultimii ani de catre anarhisti, care opereaza in zona Exarchia din apropiere de mai multe decenii, folosind cel mai des cocteiluri Molotov.

Socialistii, precum si Noua Democratie, principalul partid conservator de opozitie, au condamnat atacul.