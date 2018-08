Sefa diplomatiei austriece, reverenta in fata lui Putin. Poza de propaganda folosita de televiziunea rusa - FOTO

Imaginea a fost surprinsă la nunta lui Karin Kneissl, la care Vladimir Putin a asistat sâmbătă când a şi dansat cu Ministul de Externe al Austriei.



”Televiziunea de stat rusă râde de invitaţia lui Putin la nunta ministrului austriac de extremă dreapta, susţinând că dovedeşte că nu există o izolare internaţională a Rusiei sau a lui Putin. O perspectivă teribilă pentru Austria” a scris jurnalista Julia Davis pe Twitter.

