Seful cantinei de la principalul ziar de opozitie din Turcia a fost inchis. Ce a spus despre Erdogan

Senol Buran a fost plasat in detentie preventiva duminica seara, precizeaza ziarul, un aprig critic al lui Erdogan si ai carui patron, redactor-sef si mai multi jurnalisti au fost deja incarcerati luna trecut, scrie News.ro. Buran este acuzat ca a spus lucruri nu tocmai amabile fata de seful statului turc si ca a afirmat ca ar refuza sa-i serveasca ceai daca ar veni la sediul ziarului.

El a fost denuntat de un polisist care asigura securitatea sediului din Istanbul al Cumhuriyet, potrivit ziarului. In timpul interogatoriului, Buran a negat ca l-a insultat pe presedinte, insa a recunoscut ca a spus ca nu i-ar servi ceai, scrie publicatia.

Procese cu privire la injurierea lui Erdogan s-au multiplicat dupa ce acesta a fost ales presedinte, in august 2014, un semn, in opinia unor critici, al unei derive autoritariste. Aproape 2.000 de proceduri judiciare au fost lansate in Turcia si vizeaza artisti, jurnalisti si simpli cetateni, care risca pana la patru ani de inchisoare.

Cumhuriyet, unul dintre ultimele ziare de opozitie din Turcia, este tinta presedintelui, dupa ce a publicat anul trecut o ancheta in care dezvaluia ca serviciile secrete turce au livrat armament unor rebeli islamisti in Siria.