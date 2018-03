Seful centrului pentru eliberarea ostaticilor din Ucraina este acuzat ca ar fi pus la cale o lovitura de stat si atacuri teroriste, ca ar fi planuit asasinarea presedintelui si a altor lideri de la Kiev - VIDEO

Responsabil de aprovizionarea civililor si a militarilor ucraineni din zona unde au loc lupte, generalul Vladimir Ruban iesea ieri din regiunea Donbas la volanul unui microbuz plin cu mobila.

Oprit la granita, s-a depistat ca in interiorul mobilei erau ascunse arme si munitii, produse in Federatia Rusa. Oamenii legii au publicat imagini de pe o camera ascunsa instalata in vehicul in care se vede cum armele sunt incarcate in microbuz si spun ca Ruban, impreuna cu un grup de persoane, planificau o serie de atacuri teroriste in centrul Kievului pentru a prelua puterea in stat. Urmau sa fie asasinati presedintele si conducerea tarii, spun cei de la Serviciul Ucrainean de securitate.

Vasiliy GRITSAK, SEF SERVIVIUL UCRAINEAN DE SECURITATE: “Erau planificate atacuri teroriste in masa. Din arauncatoare de mine urma sa fie bombardat centrul Kievului si nu conta ca acolo erau civili, oameni pasnici. Ei voiau sa fie cat mai multe cadavre, cat mai mult sange.”

Cine ar sta in spatele lui Ruban, autoritatile din Ucraina nu au spus, deocamdata. Insa au facut referire la separatistii din Donbas. Astazi Ruban a fost arestat pentru 60 de zile. El se declara nevinovat si sustine ca nu stia ca in microbuz erau munitii.