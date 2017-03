Seful diplomatiei turce ameninta Europa cu "razboaiele sfinte". Alegerile din Olanda "duc UE spre abis"

”Nu exista vreo diferenta intre (partidul) social-democrat si fascistul (Geert) Wilders. Ele au aceeasi mentalitate”, a declarat joi seful diplomatiei turce, comentand alegerile din Olanda.

Partidele europene conduc continentul catre prabusirea acestuia, a continuat Cavusoglu.

”Voi duceti Europa catre abis. In curand vor izbucni razboaie sfinte in Europa. Asa stau lucrurile”, a afirmat seful diplomatiei de la Ankara. Turcia si Olanda se afla intr-o criza diplomatica dupa ce autoritatile olandeze au refuzat ca ministri turci sa se adreseze unor cetataeni turci la mitinguri in favoarea sporirii puterii presedintelui Recep Tayyip Erdogan printr-un referendum constitutional programat pe 16 aprilie.