Seful politiei din Lugansk a murit in aceasta dimineata, dupa ce automobilul in care se afla a fost aruncat in aer: Anuntul a fost facut de autoritatile separatiste din regiune - VIDEO

Automobilul in care se afla seful politiei din Lugansk si soferul sau a fost aruncat in aer in jurul orei 7 dimineata, au anuntat autoritatile separatiste din regiune. Masina a luat foc si a ars complet. Ambele persoane au murit. Incidentul a fost calificat ca un atentat terorist in spatele caruia ar sta serviciile secrete ucraiene, acuza oficialii din Lugansk. Nici in Donetk-ul vecin nu a fost mai liniste noaptea trecuta. Soldatii ucraineni au anuntat ca au fost atacati de peste o suta de ori, trei militari si-au pierdut viata.

Alexander HUG, SEFUL MISIUNII OSCE IN UCRAINA ”Am văzut multe arme grele aici, în zonă, de la mortiere de calibru mic, până la artilerie de mare calibru şi lansatoare de rachete. Toate fiind în zonele în care nu ar trebui să fie.”

Membrii OSCE au chemat ambele parti sa retraga tehnica grea din zonele civile si sa nu mai deschida focul. In unele localitati oamenii inca nu au lumina si caldura pentru ca lucrarile de reparatie nu pot incepe din cauza atacurilor.

”Evident că suntem speriaţi. Ne este frică pentru noi şi pentru copiii noştri.”

Luptele au fost reluate in estul Ucrainei acum o saptamana si au facut numeroase victime.