Seful Samsung, cu o avere de 6 mld de dolari, a fost inchis intr-o celula de 6 metri patrati, cu o saltea pe jos si fara dus

O celula de 6 metri patrati, cu o saltea intinsa pe jos, fara dus si cu o toaleta in colt. Asa arata celula in care a fost inchis mosternitorul Samsung, Jay Y. Lee, cu o avere estimata la 6,2 miliarde de dolari.

Vicepresedintele companiei si totodata mostenitorul grupului a fost arestat, banuit de dare de mita si trafic de influenta. Decizia a fost luata in cel mai mare scandal de coruptie care a zguduit Coreea de Sud si a dus deja la destituirea sefei statului.

Puternicul om de afaceri, in varsta de 48 de ani este acuzat de procurori ca i-ar fi dat acesteia, prin interpusi, mita in valoare de peste 35 de milioane de euro.

Vicepresedintele Samsung, are o avere personala, estimata la sase miliarde de dolari iar Samsung este un imperiu responsabil, de 20 la suta din PIB-ul tarii. Domina, viata economia a tarii ,atat de mult, incat unii vorbesc in gluma, de Republica Samsung.

Tinand cont de pasii procedurali si de apeluri, ar putea dura pana la 18 luni sa aiba loc procesul si sa se dea verdictul. Decizia arestarii a fost luata din cauza riscului ca Lee ar putea distruge dovezi sau ar putea fugi, a explicat un purtator de cuvant al instantei.

Absenta fizica a lui Lee va lasa Samsung fara un lider care sa coordoneze activitatile grupului, iar incertitudinile risca sa impiedice schimbarile mari, inclusiv restructurarea promovata de investitorii activisti.

La mai putin de o luna dupa ce un procuror special sud-coreean a cerut fara succes ca Lee sa ramana in custodie, un tribunal din Seul a aprobat o a doua solicitare de arestare a acestuira.

Conglomeratele din Coreea de Sud conduse de familii, cunoscute ca chaebol, au o lunga istorie de incalcare a legii. Chiar si asa, Lee, acuzat de dare de mita, este primul sef al Samsung care este arestat.

Fabricile companiei vor continua sa functioneze din plin, fara indoiala. Rolul lui Lee, care este vicepresedinte al Samsung Electronics, in operatiunile zilnice nu este oricum bine definit.

Cele trei divizii ale Samsung Electronics, cea mai importanta companie a grupului, de 260 de miliarde de dolari, sunt conduse de trei veterani ai companiei, care isi impart rolul de director general.

O absenta prelungita a lui Lee s-ar face simtita foarte rapid. O parte din atributiile acestuia ar putea fi preluate de Choi Gee-sung, un apropiat si mentor al lui Lee. Samsung Electronics trebuie sa finalizeze planul de investitii pentru 2017, iar reorganizarea anuala a conducerii companiei este blocata.