Seful Serviciilor secrete din SUA confirma interventia Rusiei in campania electorala: "Cele mai periculoase 4 state"

"Rusia este un actor cibernetic complet care reprezinta o amenintare majora pentru infrastructura guvernamentala, militara, diplomatica, comerciala si de utilitati a SUA", afirma intr-o declaratie comuna pregatita pentru audierea in Comisia pentru servicii armate a Senatului american James Clapper, directorul pentru Informatii nationale, Marcel Lettre, subsecretar de stat al apararii responsabil cu informatiile si Michael Rogers, directorul Agentiei nationale pentru securitate.

Mai mult, potrivit acestora, responsabili rusi de la cele mai inalte niveluri au fost in masura sa autorizeze sustragerea si difuzarea de informatii legate de alegerile din SUA. "Rusia foloseste tehnici si metode informatice pentru a incerca sa influenteze opinia publica din Europa si din Eurasia", adauga oficialii americani. James Clapper, care coordoneaza cele 17 agentii de spionaj americane, a mentionat pe de alta parte in cursul audierii ca, desi serviciile de informatii si expertii independenti au remarcat "o anumita scadere a activitatii" chineze, China continua sa "desfasoare cu succes" activitati de spionaj cibernetic impotriva intereselor americane.

SUA au identificat 30 de state care pot executa atacuri cibernetice

Statele Unite au identificat 30 de tari care dispun de capacitati pentru a executa atacuri cibernetice, foarte periculoase fiind Rusia, China, Iran si Coreea de Nord. “La sfarsitul anului 2016 peste 30 de natiuni dezvoltau capacitati pentru comiterea de atacuri cibernetice”, a afirmat James Clapper,

Aceasta audiere a fost convocata pentru efectuarea unei analize a rapoartelor in care serviciile secrete americane argumenteaza ca Rusia se afla in spatele atacurilor cibernetice din timpul campaniei electorale pentru presedintia SUA. Responsabilii mentionati au precizat ca, in timp ce atacurile cibernetice chineze au vizat in special companii americane, atacurile iraniene din anii 2012 si 2013 au avut ca tinta sectorul financiar al SUA. De asemenea, Iranul a apelat la spionajul cibernetic si la actiuni de propaganda pe internet. Cat despre Coreea de Nord, sefii serviciilor secrete americane avertizeaza ca aceasta poate executa atacuri informatice distructive cu scopul atingerii unor obiective politice.

Ei nu au precizat si altele dintre cele 30 de tari, dar au atentionat ca SUA sunt ingrijorate in mod deosebit de modul in care grupari teroriste precum Statul Islamic (SI), al-Qaida, Hamas sau Hezbollah folosesc internetul pentru “culegerea de informatii, coordonarea operatiunilor, strangerea de fonduri, propaganda si incitare la actiune”. Gruparea SI a apelat semnificativ la internet pentru a incita asa-numitii “lupi solitari” sa comita atentate in statele occidentale.