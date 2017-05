Seism de 3,9 grade pe scara Richter in Marea Neagra. La ce adancime s-a produs

Tot duminica, in Botosani, Romania a fost inregistrat un seism cu magnitudinea de 2 pe scara Richter, la o adancime de 2 km, la ora 07.26, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: Doganyurt (67km), Cide (71km), Inebolu (86km), Kizilcasu (86km), Kerpicli (90km).

In ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4 grade pe scara Richter. Pe 8 februarie, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, care a fost resimtit si in Bucuresti.