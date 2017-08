Seism de 6,5 in China. Sunt cel putin 13 morti si 175 de ranti

Seismul cu magnitudinea de 6,5 care a avut loc marti seara in provincia chineza Sichuan (sud-vest), s-a soldat cu cel putin 13 morti, insa autoritatile au anuntat ca se tem de un bilant de pana la 100 de morti si mii de raniti, relateaza AFP.

Insa Comisia Nationala pentru Reducerea Impactului Catastrofelor a apreciat ca 100 de persoane ar fi putut sa fi murit in cutremur, un bilant care are la baza date ale recensamantului din 2010 in aceasta regiune muntoasa si putin populata. Seismul s-ar fi putut solda cu mii de raniti, a adaugat Comisia intr-un comunicat publicat pe site, iar peste 130.000 de locuinte au fost avariate.



Cutremurul a avut loc la ora locala 21.20 (16.20, ora Moldova) intr-o zona izolata, in Sichuan, nu departe de zona in care a avut loc un seism cu magnitudinea 8, soldat cu 87.000 de morti si disparuti, in 2008, a anuntat institutul american de geofizica USGS.

Epicentul cutremurului a fost localizat la 284 de kilometri de capitala regionala Chengdu, la o adancime de zece kilometri, potrivit USGS.

Sectorul afectat de seism cuprinde Parcul National Jiuzhaigou, o regiune izolata a platoului tibetan, înscrisa de UNESCO pe lista Patrimoniului Mondial. Acest sector foarte frecventat de turisti este renumit din cauza frumusetii lacurilor sale.



Cel putin un turist a murit, iar patru alti au fost raniti, a anuntat Coridianul Poporului, iar alti aproximativ 100 au ramas blocati in parcul national.



Peste 38.000 de persoane au vizitat marti Parcul National Jiuzhaigou, potrivit agentiei China Noua.

Sefa unui restaurant, Tang Sesheng, a fugit din local, la Jiuzhaigou, imediat ce a simtit cutremurul.



”Era ca in 2008 la Jiuzhaigou, la ultimul mare cutremur, deci stiam ce era. Acesta parea si mai puternic”, a declarat ea telefonic pentru AFP.

Rezidenti au fugit afara din locuinte, in mari gradini publice din oras, sau in masini, departe de imobile inalte, temandu-se ca acestea aveau sa se surpe, potrivit acestei marturii.



Locuinte au fost distruse, iar autoritatile au mobilizat tineri pentru a evacua locuitori, a declarat pentru China Noua un reprezentant al parcului national.



In fotografii difuzate pe retele de socializare apar multimi masate in strazi acoperite de moloz.



Peste 600 de pompieri au fost mobilizati, a anuntat Cotidianul Poporului.



Crucea Rosie chineza a anuntat, la randul ei, ca echipe de salvatori au fost trimise in zona sinistrata.



Seismul a fost resimtit la Chengdu, scrie China Noua.



In China au loc frecvent cutremure, mai ales in regiuni muntoase in vest si sud-vest.