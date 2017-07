Senatul Statelor Unite a adoptat noile sanctiuni impotriva Rusiei: proiectul de lege urmeaza sa ajunga la Donald Trump pentru a fi semnat. Liderul de la Kremlin a avertizat ca rabdare lui are o limita: ”va trebui sa raspundem” - VIDEO

Aproape in unanimitate, Senatul Statelor Unite a adoptat noile sanctiuni impotriva Rusiei. Acum, proiectul de lege va ajunge pe masa lui Donald Trump, care nu a anuntat deocamdata daca il va semna sau nu. In schimb, Vladimir Putin s-a aratat foarte nemultumit si a avertizat ca rabdarea lui are o limita.