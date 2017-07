Senatul SUA a aprobat cu majoritate covarsitoare noi sanctiuni pentru Rusia: "Va fi pedepsita si pentru anexarea Crimeei"

Cum Camera Reprezentantilor a aprobat proiectul de lege la inceputul saptamanii, tot cu o majoritate covarsitoare, textul va fi trimis presedintelui Trump pentru a fi promulgat.

Un consilier de la Casa Alba a declarat ca presedintele si-ar putea exercita dreptul de veto asupra legislatiei, pentru a impune conditii. Pe de alta parte, un veto prezidential poate fi depasit cu votul a doua treimi dintre membrii Camerei Reprezentantilor si Senatului.

Sanctiunile au fost trasate partial pentru a pedepsi si mai mult Rusia pentru anexarea Crimeei, in 2014. Insa dezbaterea pentru noile masuri a avut loc pe fundalul unei anchete in curs privind presupusa interferenta rusa in alegerile prezidentiale din 2016.

Trump a respins in mod repetat existenta oricarei implicari ruse in alegeri in ajutorul sau. Insa corespondentii politici atrag atentia ca orice tentativa de a bloca prin veto sanctiunile ar putea alimenta suspiciunile ca sustine in prea mare masura Kremlinul. In plus, Casa Alba ar fi deosebit de ingrijorata in legatura cu o prevede a noii legi, care i-ar limita capacitatea presedintelui de a ridica sanctiuni. In baza textului, el va fi nevoit sa se consulte cu Congresul mai intai.

Intr-un discurs anterior rostit in Camera Reprezentantilor, liderul republican Paul Ryan a declarat ca proiectul “strange mai bine suruburile in privinta celor mai periculosi adversari ai nostri, pentru ca americanii sa fie in siguranta”.

Insa proiectul de lege a fost criticat de unele tari europene, intrucat acestea se bazeaza pe importurile de gaze naturale din Rusia, care ar putea cadea victima noilor sanctiuni.

Desi o mare parte a atentiei publice se concentreaza pe sanctiunile vizand Rusia, atat Iranul, cat si Coreea de Nord se confrunta cu presiuni tot mai mari in privinta programelor balistice.

Sanctiunile vor viza organizatiile financiare care trateaza cu Phenianul, precum si orice persoana sau companie implicata in programul balistic international sau care are legaturi cu Corpul Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului. Ramane de vazut daca presedintele va incerca sa blocheze prin veto proiectul.

“Este posibil sa semneze sanctiunile exact asa cum sunt sau sa blocheze sanctiunile si sa negocieze un acord si mai dur impotriva rusilor”, a spus noul director de comunicare de la Casa Alba, Anthony Scaramucci.

Anterior, Casa Alba s-a limitat sa anunte ca revizuieste proiectul si asteapta “pachetul legislativ final pe biroul presedintelui”.