Sentinta primita de jurnalista din Ungaria, filmata in 2015 in timp ce lovea migranti cu piciorul. Va contesta decizia - VIDEO

Jurnalista Petra Laszlo a fost concediata in 2015. Incidentul a avut loc in timp ce refugiatii fortau un cordon de politie la Röszke in sudul Ungariei. Imaginile o aratau pe Petra Laszlo lovind un barbat ce fugea cu un copil si - intr-un incident separat - lovind cu piciorul un alt copil.

Imaginile au fost difuzate atunci chiar de postul TV la care era angajata, N1TV, un canal apropiat partidului de extrema-dreapta Jobbik. Intr-o scrisoare publicata ulteror de presa maghiara, Petra a sustinut ca s-a aflat intr-o stare de soc: "Camera inregistra, sute de migranti au rupt cordonul politiei, unul dintre ei s-a repezit catre mine si m-am speriat. Ceva m-a facut sa reactionez. Am crezut ca sunt atacata si ca trebuie sa ma apar. Este dificil sa iei decizii bune cand este in stare de panica. Nu sunt lipsita de inima, rasista sau o jurnalista care loveste copii. Nu merit aceasta vanatoare politica de vrajitoare, nici sa-mi fie murdarit numele sau sa primesc amenintari cu moartea. Sunt doar mama unor copii mici, care si-a pierdut jobul. Sincer, imi pare rau", a explicat Petra Laszlo.