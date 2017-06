Senzatii tari pentru o batrana din Ucraina: ca sa mearga la cumparaturi, traverseaza un rau folosind o tiroliana improvizata - VIDEO

La 78 de ani, o batrana din Ucraina are parte de senzatii tari aproape in fiecare zi. Ca sa mearga la cumparaturi, traverseaza un rau folosind o tiroliana improvizata. Asta in timp ce barbati mai tineri, nu apuca sa o ia pe aceasta scurtatura, ci prefera sa ocoleasca sapte kilometri. Totusi, femeia spune ca oboseste si asteapta ca primarul sa-si indeplineasca promisiunea de a construi o punte.