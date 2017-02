Separatistii din Donbas au incercat sa preia noaptea trecuta controlul asupra pozitiilor soldatilor ucraineni in orasul Avdeevka: "Opriti agresiunea rusa" - VIDEO

"Salvati Avdeevka" si "Opriti agresiunea rusa". Cu astfel de mesaje, zeci de oameni s-au adunat in centrul Kievului. Ei spun ca ceea ce se intampla in estul tarii lor este o crima si nu pot ramane indiferenti.

”Acţiunea “Salvaţi Avdeevka” este una pentru pace. Ne-am adunat aici pentru a spune adevărul despre ce se întâmplă în Ucraina. O mulţime de oameni suferă din cauza războiului, a atacurilor şi a bombelor din estul ţării.”

In est insa niciun semn de pace. Soldatii si separatistii trag unii in altii. Noaptea trecuta, rebelii ar fi incercat sa preia controlul asupra pozitiilor soldatilor din Avdeeka, insa nu le-a reusit. Totusi, ambele parti anunta ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat mai putine incalcari.

”La etapa actuală nu pot spune că este vorba despre o escaladare sau deescaladare. Este mai degrabă puţin mai linişte. Vom vedea cum va fi în următoarele zile.”

Intre timp, presedintele ucrainean Petro Porosenko a avut prima discutie la telefon cu omologul sau american. Presa scrie ca Donald Trump a dat asigurari ca vrea sa poarte discutii cu Moscova si Kievul pentru a pune capat conflictului care dureaza aproape trei ani. Discutia a avut loc la o saptamana dupa un apel similar intre Donald Trump si Vladimir Putin.