Separatistii din estul Ucrainei au atacat mai multe cartiere din orasul Avdeevka. Trei case au luat foc - VIDEO

Trei case au luat foc dupa ce mai multe obuze au cazut peste ele. Pompierii au fost chemati sa stinga incendiul. In doua dintre locuinte, nimeni nu se afla acasa, astfel nu au fost victime. Iar in a treia, un barbat a fost ranit la cap.

”Un civil din Avdeevka a avut de suferit. A fost rănit grav la cap. Medicii îi acordă ajutor. Trei locuinţe au fost complet distruse, una este avariată. Au atacat Avdeevka cu rachete din lansatoare Grad.”

Militarii spun ca separatistii au deschis focul noaptea trecuta de circa 60 de ori. In ultimele doua zile, aproape zece militari au fost raniti. Iar saptamana trecuta, un atac al rebelilor tot in orasul Avdeevka a ucis patru civili, sustin reprezentanti din armata ucraineana. Duminica, presedintele Petro Porosenko a discutat despre situatia din Donbas cu Angela Merkel, la Berlin. Atunci, cancelarul german a spus ca nu exista niciun armistitiu pe teren si ca acordul de la Minsk este incalcat. Conflictul din estul tarii vecine a inceput in aprilie 2014 si a facut de atunci peste 10 mii de morti.