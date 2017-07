Separatistii din estul Ucrainei au proclamat Mica Rusie. Presedintele Porosenko afirma ca planul Kremlinului a esuat

Separatisti din estul Ucrainei au proclamat marti un nou stat care aspira sa includa nu numai zonele asupra carora detin controlul, ci si restul Ucrainei, relateaza The Associated Press. Acest anunt-surpriza, in bastionul rebel prorus Donetk, pune si mai mult la indoiala acordul in vederea unui armistitiu din 2015, care vizeaza sa puna capat confruntarilor armate in Donbas - fosta ”inima” industriala a Ucrainei - si sa aduca regiunile Donetk si Lugansk inapoi sub controlul Kievului prin acordarea unei autonomii largi.

Peste 10.000 de oameni au murit luptand dupa ce rebeli sustinuti de Rusia au preluat controlul asupra estului Ucrainei in aprilie 2014, in urma anexarii Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova. Separatistii prorusi au incercat initial sa se alipeasca Rusiei, insa Kremlinul nu a efectuat si aceasta anexare si nici nu recunoaste ca-i sustine militar.

Rebelii de la Donetk, Lugansk si reprezentanti ai altor regiuni ucrainene vor forma un stat - numit Mica Rusie (Malaia Rasia) -, cu capitala la Donetk, a anuntat marti liderul local Aleksandr Zaharcenko, citat de Donetsk News Agency, organul de presa al separatistilor. Ei redacteaza o Constitutie care va fi supusa ulterior aprobarii printr-un referendum, a anuntat Zaharcenko (foto jos).

”Noi credem ca statul ucrainean asa cum a fost el nu mai poate fi restaurat”, a declarat Zaharcenko, citat de agentia rusa de stat Tass. ”Noi, reprezentantii regiunilor fostei Ucraine, cu exceptia Crimeei, proclamam crearea unui nou stat ca succesor al Ucrainei”.

Ulterior, reprezentantii rebelilor din Lugansk au anuntat ca nu si-au dat acordul pentru proclamarea "Micii Rusii".

Reactia guvernului de la Kiev

Presedintele ucrainean Petro Porosenko a reactionat imediat, afirmand ca "proiectul este ingropat" iar Ucraina "va recapata suveranitatea asupra Donetk-ului si Crimeei", dupa ce "planul rusesc de rupere a Ucrainei a esuat" . "Zaharcenko nu e un om politic, ci o marioneta care transmite ordinele Kremlinului", a mai spus liderul de la Kiev, care se afla in Georgia, intr-o vizita oficial.

In pofida faptului ca separatistii din estul Ucrainei au simpatizanti in alte regiuni din tara, ei nu au incercat sa cucereasca teritorii acolo si nici nu au reprezentanti politici in regiunile respective. Franta, Germania, Ucraina si Rusia au incheiat, in 2015, un acord, la Minsk, capitala belarusa, care stabileste o foaie de parcurs in vederea incetarii conflictului intre trupele guvernamentale si separatisti prorusi.

Potrivit acestui acord, rebelii si Guvernul de la Kiev au convenit ca insurgentii sa predea autoritatilor ucrainene controlul asupra teritoriilor pe care le-au cucerit, iar Kievul sa permita organizarea unor alegeri locale acolo si sa acorde o autonomie mai larga. Acordul a contribuit la o reducere a intensitatii confruntarilor armate, insa niciuna dintre prevederile politice nu a fost implementata pana in prezent.

Rusia, care-i sustine pe separatistii prorusi, nu a comentat imediat aceasta evolutie.