Inca doi militari au fost raniti si se afla acum la spital. Kievul sustine ca in ultimele zile, situatia a devenit tensionata in Donbas. In urma luptelor au fost avariate cateva locuinte, dar si doua statii de filtrare a apei.

In acest context, Departamentul de Stat american a indemnat Rusia sa exercite presiuni asupra separatistilor, care nu respecta acordul incheiat la Minsk.