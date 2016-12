Serena Williams se casatoreste cu un magnat al internetului. Cum a fost ceruta de sotie

Williams si-a anuntat logodna pe contul sau de Reddit, intr-o forma mai degraba poetica: "Cu un genunchi in pamant, el a rostit patru cuvinte, iar eu am raspuns 'da'".

"Am ajuns acasa, putin cam tarziu. Cineva imi pregatise o geanta si ne astepta o caleasca. Destinatia: Roma... inapoi in locul in care stelele noastre au intrat pentru prima data in coliziune", a mai scris jucatoarea de tenis.

Potrivit DPA, aici omul de afaceri a cerut-o in casatorie pe Serena Williams. Scena s-a petrecut la aceeasi masa la care cei doi au stat cand s-au cunoscut.

Viitorul sot a publicat ceeea ce a a scris jucatoarea de tenis si un desen in care este reprezentat cu un genunchi in pamant, iar apoi comentariul: "Ea a spus 'da'". Data nuntii nu a fost anuntata.

In varsta de 35 de ani, Serena Williams a castigat in cariera sa 71 de titluri WTA, dintre care 22 de Grand Slam, dintre care ultimul la Wimbledon in vara. Actualul numar doi mondial a acumulat peste 81 de milioane de dolari in castiguri de la debutul sau in circuitul mondial de tenis in 1997.

Serena a fost detronata de pe primul loc al clasamentului feminin de Angelique Kerber in septembrie 2016, dupa ce a ocupat aceasta pozitie timp de 186 de saptamani consecutiv.

In varsta de 33 de ani, Ohanian este director general al Reddit si a lansat mai multe site-uri de internet.

Potrivit DPA, cei doi au o relatie din 2015, dar au fost discreti in ceea priveste legatura lor.