Serghei Sobianin si-a pastrat fotoliul de primar al Moscovei dupa alegeri. In trei regiuni din Rusia partidul “Edinaia Rosia”, condus de Vladimir Putin, a cedat locul comunistilor - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE RUSIEI: “Vreau, din numele vostru, sa multumesc alegatorilor Rusiei pentru participare activa in aceasta campanie electorala.”

In 80 de regiuni din Rusia au avut loc alegeri pe diferite nivele, iar in 22 s-au ales guvernatorii. In 16 regiuni au fost alesi membrii adunarilor legislative, iar in altele 12 – dumele orasenesti ale centrelor regionale. Potrivit rezultatelor preliminare, majoritatea candidatilor aflati in top sunt din partidul “Edinaia Rosia”.

Fostul primar al Moscovei, Serghei Sobianin, care a fost numit in functie din octombrie 2010, a fost reales pentru inca un mandat. Acesta a obtinut 74% din voturi, iar prezenta la vor a fost de 28% .

Serghei SOBIANIN, PRIMARUL MOSCOVEI: “As vrea sa le multumesc locuitorilor Moscovei care au luat parte la acest eveniment important. Este foarte important pentru dezvoltarea orasului, pentru viitorul orasului.”

Potrivit datelor preliminare, partidul “Edinaia Rossia” a cedat locul comunistilor in parlamentele locale a Republicii Hakasia, regiunii Irkutsk si Ulianovsk. Pe parcursul alegerilor au fost depistate si incalcari. Intr-o zona a Belgorod au fost anulate rezultatele votarii la domiciliu.

Acolo au votat 16 persoane, desi in registru figurau doar patru. Cu toate acestea, Putin a declarat in timpul unei intrevederi la Vladivostok ca alegerile au decurs cu demnitate.