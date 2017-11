Sergiu Lucinschi, fiul mai mare al fostului presedinte, Petru Lucinschi a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in Romania - VIDEO

Sergiu Lucinschi, fiulmai mare al fostului presedinte, Petru Lucinschi a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in Romania. El este acuzat de santaj, trafic de influenta si fals in declaratii. Totodata, instanta l-a obligat sa achite despagubiri de 50 de mii de euro unui om de afaceri, dar si sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii. Decizia nu este una definitiva.