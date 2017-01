Serviciile de informatii americane: Putin a dat ordinul pentru atacurile informatice menite sa il ajute pe Trump in alegeri

Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordinul pentru eforturile de a-l ajuta pe republicanul Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din SUA, prin discreditarea democratei Hillary Clinton, au anuntat agentiile americane de informatii, intr-un raport dat publicitatii vineri, relateaza Reuters.

Presedintele "Putin si guvernul rus au cautat" sa favorizeze alegerea lui Donald Trump si sa discrediteze campania electorala a lui Hillary Clinton, afirma serviciile de informatii americane.

"Putin si guvernul rus au dezvoltat o preferinta clara pentru presedintele ales Donald Trump", afirma raportul, facut public intr-o varianta fara continutul sau clasificat, scrie Agerpres.

Moscova "va aplica lectiile invatate" in aceasta campanie pentru a influenta alegerile in alte tari, inclusiv aliati ai SUA, avertizeaza de asemenea raportul.

Concluziile se bazeaza pe informatii culese de FBI, CIA si NSA, iar raportul a fost difuzat pe site-ul Directiei Nationale de Informatii (DNI), care supervizeaza marile agentii americane de informatii.

Barack Obama, care ceruse redactarea acestui document de sinteza, a fost informat joi asupra continutului sau.

Obama i-a reamintit succesorului sau republican Donald Trump ca "suntem in aceeasi echipa", dupa raportul serviciilor de informatii ale SUA, relateaza sambata DPA si ABC.

"Unul dintre lucrurile care ma preocupa este (...) ca reprezentanti republicani sau experti si comentatori par sa aiba mai multa incredere in (presedintele rus) Vladimir Putin decat in concetatenii lor americani, intrucat acesti concetateni americani sunt democrati.Asa ceva nu se poate", a afirmat Obama intr-un interviu pentru ABC News.

"Trebuie sa reamintesc ca suntem in aceeasi echipa.Vladimir Putin nu este in echipa noastra", a subliniat presedintele inca in exercitiu american intr-un interviu ce va fi difuzat integral duminica, mentionand ca nu-i place ca unii incearca sa submineze credibilitatea serviciilor secrete si sa divizeze societatea americana.

Presedintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca pirateria nu a afectat rezultatul alegerilor prezidentiale americane din noiembrie, in care el a invins-o pe Hillary Clinton, desi Washingtonul a acuzat public Moscova de incercare a influentarii scrutinului, transmite AFP.

"Desi Rusia, China, alte state, grupuri si indivizi din exterior incearca in permanenta sa penetreze infrastructura cibernetica a institutiilor noastre guvernamentale, companiilor si organizatiilor, inclusiv Comitetul National Democrat, nu a existat absolut niciun impact asupra rezultatului alegerilor (...), a aratat Trump, intr-un comunicat emis la finalul unei intalniri cu sefii serviciilor de informatii americane, la New York.

Pe de alta parte, raportul facut public vineri precizeaza, in ceea ce priveste "campania de influenta" a Moscovei, ca aceasta se inscrie in cadrul unei "strategii de comunicare" ce se inspira din metode sovietice utilizand in special "operatiunile clandestine, media de stat, terte parti si utilizatori platiti din retele sociale, sau troli".